معلقا على قرار “القيب” للدراسة بالخارج.. الهنقاري: التعليم يجب أن يكون بعيدا عن المحاصصة

علق المحلل السياسي محمد الهنقاري على قرارات وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة المؤقتة “عمران القيب” للإيفاد للدراسة في الخارج والتي تضمنت أسماء لمسنين وأبناء مسؤولين.

وكتب الهنقاري في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :”ياسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه التعليم ثم التعليم. يكون بعيدا عن المحاصصة الجهوية والقبلية التي سببت الانحطاط والتخلف لهذه الأجيال،

مضيفا: لا استهتار بالتعليم بتنصيب هذا الوزير المثير للجدل والهرطقة والفلايط. واستبداله بشخصية تليق بهذا المنصب،يملك استراتيجية وعلما وأخلاقا”.