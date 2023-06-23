نقابة هيئة التدريس بجامعة سبها تعتبر قرار الايفاء ظلم لأعضائها

الوطن| رصد

قالت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس جامعة سبها، في بيان لها، إن قرار الايفاء التي أصدرته وزارة التعليم العالي، لا يمثل الشريحة المستهدفة للإيفاد من حيث المعايير الأكاديمية أو العمرية.

واعتبرت النقابة قرار الايفاء اجحاف وظلم لأعضاء هيئة التدريس وخاصة المعيدين الذين لطالما كانوا ينتظرون قرارات الايفاد لسنوات طويلة وهذا القرار يعتبر سابقة في قرارات وزارة التعليم والتي من المفروض ان تكون أولى اهتماماتها أيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

وطالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، مخاطبة الرقابة الادارية و ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق في هذا الامر جامعة سبها بصورة عاجلة.