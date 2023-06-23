تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية يكشف مخالفات جسيمة بوزارة الصحة

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية لعام 2022 عن مخالفات عديدة في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية، التي يتولاها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح.

ومن بين المخالفات التي رصدتها الهيئة في تقريرها عن وزارة الصحة، وجود صكوك معلقة بالوزارة عن سنوات سابقة دون تسويتها بمبلغ 1.9 مليون دينار، وظهور إيرادات مسجلة بالدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف بقيمة 1.5 مليون دينار.

كما صرفت وزارة الصحة 39.8 الف دينار مقابل نقل وتركيب مولد كهربائي، وتوريد حبر وطابعات بقيمة 103.79 الف دينار وقرطاسية بقيمة 253.5 الف دينار عن طريق التكليف المباشر.

ورصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية وجود صكوك مخصومة من الدفاتر دون ظهورها كشف حساب المصرف بحساب الطوارئ الرئيسي بقيمة 9.1 مليون دينار، وتعلية حساب الودائع والأمانات بالمخالفة القانونية بقيمة 130.7 مليون دينار.

وكشف أيضاً وجود مبالغ مخصومة بكشف حساب المصرف دون وجود مقابل لها في دفاتر حساب الودائع بقيمة 163.3 مليون، ووجود إيداعات وردت بكشف حساب المصرف دون تسجيلها بدفاتر حساب الودائع بقيمة 8.2 مليون دينار، وخصم مبالغ بقيمة 325.2 الف دينار دون وجود مقابل لها بالدفاتر.

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وذكر التقرير أيضاً رصد تسجيل مبالغ بالدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف بقيمة 84.4 الف دينار، ووجود صكوك مخصومة من الدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف لحساب تطوير وتحسين الخدمات الصحية بقيمة 24.37 مليون دينار.

ووجود صكوك مخصومة من الدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف لحساب العلاج بالخارج بقيمة 153.77 مليون دينار، وخصم مبلغ بقيمة 641.5 مليون دينار دون ظهوره في كشف حساب المصرف لحساب الطوارئ الخاص بأماكن العزل.

كما كشف أيضاً وجود صكوك مخصومة من حساب المصرف دون تسجيلها بالدفاتر بحساب الطوارئ الخاص بأماكن العزل بقيمة 338.5 مليون دينار.