بليحق: عقيلة ناقش مع وفد من المحامين مخرجات “6+6”

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة وفدا من نقابة المحامين فرع درنة.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللقاء ناقش آخر المُستجدات حول مخرجات لجنة 6+6 والملاحظات حولها ودور القانونيين في هذه المرحلة من أجل المُساهمة في إبداء الآراء القانونية.

وتناول اللقاء احتياجات نقابة المحامين فرع درنة وعددا من المواضيع ذات العلاقة بالعمل القضائي والمحاماة.

وفي ختام اللقاء قام أعضاء نقابة المحامين درنة بتكريم المستشار ” عقيلة صالح ” بدرع تكريمي وشهادة شكر تقديراً لجهوده التي بذلها لعودة العمل القضائي بمدينة درنة وضواحيها ومواقفه الوطنية التي يبذلها لتتجاوز بلادنا هذا المرحلة الصعبة التي تمر بها.