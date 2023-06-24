خفر السواحل الليبي يستلم وحدتين بحريتين من إيطاليا

استلم خفر السواحل الليبي، وحدتين بحريتين ضمن مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا”، الذي تديره وزارة الداخلية الإيطالية.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية إن الوحدتين البحريتين تم تسليمها في ترسانة «مسينا» العسكرية الإيطالية، وستخضع الوحدتان لعمليات إعادة تأهيل وترميم وقائية، تنفذها وكالة الصناعات الدفاعية الإيطالية.

جرت مراسم تسليم الوحدتين بحضور ممثلين عن المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع (Dg Near)، التابعة للمفوضية الأوروبية، والمديرية المركزية للهجرة، وشرطة الحدود الإيطالية، واللجنة الفنية الليبية، ووكالة الصناعات الدفاعية، والشرطة المالية الإيطالية.

ومن المقرر تسليم زوارق دوريات إلى السلطات الليبية كجزء من مشروع «سيبميل» الأوروبي، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع في المهاجرين ومراقبة الحدود، مما يسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط.

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