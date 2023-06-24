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عبد المجيد: أستغرب كيف يعتبر باتيلي توافق “6+6“ ليس كافيا لإنهاء الخلاف

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد ” أستغرب كيف يعتبر المبعوث الاممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي توافق 6+6 ليس نهائيا ولا كافيا لإنهاء الخلاف”.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية، أن التعديل الدستوري الـ13 الذي رحب به باثيلي سابقا ينص على اعتبار توافق 6+6 نهائيا.
وعبر رئيس الكونغرس التباوي عن أستغرابه ما ورد في إحاطة المبعوث الاممي باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن الاتفاق الذي وصلت إليه لجنة 6+6.
ووفي السياق ذاته ثمن عبد المجيد، جهود دولة المغرب التي رعت ودعمت أعمال اللجنة فأنتجت توافقا بالإجماع حول القوانين الانتخابية.
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المبعوث الاممي عبدالله باتيلي دولة المغرب رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد لجنة 6+6 ليبيا

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الوطن الليبية

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