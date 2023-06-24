عبد المجيد: أستغرب كيف يعتبر باتيلي توافق “6+6“ ليس كافيا لإنهاء الخلاف

الوطن|رصد

قال رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد ” أستغرب كيف يعتبر المبعوث الاممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي توافق 6+6 ليس نهائيا ولا كافيا لإنهاء الخلاف”.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية، أن التعديل الدستوري الـ13 الذي رحب به باثيلي سابقا ينص على اعتبار توافق 6+6 نهائيا.

وعبر رئيس الكونغرس التباوي عن أستغرابه ما ورد في إحاطة المبعوث الاممي باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن الاتفاق الذي وصلت إليه لجنة 6+6.