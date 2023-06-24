“السريري” يتحدث عن أوضاع الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة

الوطن| رصد

صرّح الناطق الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة عبدالله العقيلي عن وصول جميع الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم(7800) حاج، حيث وصلوا إلى أماكن إقامتهم والآن ينتظرون التفويج إلى منى عرفات ثم إلى منى أداء مناسك الحج.

وأشار العقيلي في مقابلة تلفزيونية إلى أن اللجنة الطبية هي من إحدى اللجان الباعثة وتقوم بدورها على أكمل وجه، إبتداءً من الاجراءات الطبية البسيطة التيتُجرى داخل العيادات الموجودة بالفنادق المخصصة إلى بعض الحالات التي تُنقل إلى المستشفيات المختصة عن طريق اللجنة الطبية وهيحالات معروفة ومحدودة تتعلق بأمراض غسيل الكلى.

وأكد الناطق باسم الهيئة ما تم تدوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فقدان الحاجة الليبية المُسنة وقال،“الحاجة المُسنة تعاني منالنسيان وكانت برفقة ابنها قبل فقدها، والجميع معرض للضياع حتى الاصحاء منهم؛ لكثرة الاختلاط وكثرة المداخل والمخارج، لذلك يجبعلى الجميع توخي الحذر.

وأضاف،“من جهتها قامت اللجنة بتكثيف جهودها بالبحث عن المُسنة لكن إلى الآن لم يتم العثور عليها، متمنين العثور عليها بصحة وعافية.

ووضح العقيلي أن جميع الحجاج يرتدون اسوارة تحمّل باركود مخصص يحتوي على أرقام سكنهم القريبة جدًا من الحرم، ولكن إهمالبعض الحجاج في لبسها يترتب عليه ضياعهم عن مكان الإقامة، خصوصًا مع حجم الحجاج الكبير والذي بلغ 2 مليون حاج.

وأعلن الناطق باسم الهيئة عن عدد الحالات الخاصة التي تتعامل معها البعثة وهي (15)حالة ممن يعانون من الزهايمر، حيث تعاملهمالبعثة بطريقة خاصة و مكان إقامة خاص ونقل خاص كذلك، كما أشار العقيلي إلى وجود حاجة رزقها الله بمولود وتكفلت اللجنة الطبية بالعناية بهم عن طريق المستشفيات السعودية.