طلبة قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة جامعة درنة فرع القبة ينظمون معرضًا علميًا ثقافيًا

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نظم طلاب قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة جامعة درنة فرع القبة الخميس، معرضًا علميًا ثقافيًا تحت شعار (المعارض الجامعية همزة وصل بين الطلاب والحياة).

ويعد المعرض مشروع تخرج لطلبة شعبة العلاقات العامة حبيب التركاوي ، حنين ميلود، مفتاح سعيد، حنان عبدالحميد، رحمة عبدالرحيم، بشرى أحمد.

واحتوى المعرض عروضًا علمية وثقافية ومعرض للكتب وعروض تراثية بمشاركة جميع كليات جامعة درنة فرع القبة ومشاركات علمية وتطبيقية وبحثية، وجناح للكتب والمطبوعات, ومقتنيات وأدوات تراثية، وتجارب الطلبة المعملية.

ويهدف المعرض إلى إبراز المواهب الفنية وتشجيعها، وبث روح التنافس بين الطلاب، وزيادة الثقة بالنفس للطالب وتأكيد لشخصيته.

كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على الاستمرار والإبداع والتفوق، وتوفير فرص للطلاب للتحدث مع ممثلي الجامعات والتعرف على البيئة الأكاديمية والطلابية في الخارج، إضافة إلى تنمية الذوق الفني عند الطلاب وتنمية قدراتهم الفكرية والحسية .

وأشاد وكيل الجامعة للشؤون العلمية يوسف عبدالله الغيثي، خلال افتتاحه المعرض بحسن التنظيم والتنسيق والإعداد والتنوع.

وأكد الغيثي، على أهمية تطبيق وتنفيذ مشاريع تخرج طلاب الجامعة عمليا مما يصقل مهارات مخرجات العملية التعليمية، مقدما الشكر للقائمين على هذا النشاط العلمي من طلاب ومشرفين ومشاركين.

ودعا وكيل الجامعة إلى توسيع مثل هذه الأنشطة وتنظم دوري لها بمشاركة جامعات ومؤسسات الدولة لتحقيق خدمة الجامعات للمجتمع والتفاعل مع محيطها.

كما شارك في افتتاح المعرض الوكيل المساعد لجامعة درنة فرع القبة، أسامة مصطفى محمد، والذي أكد على أهمية أن يقوم الطلبة بعرض إنتاجهم العلمي بتطبيقه على أرض الواقع من خلال المهرجانات والمعارض والندوات والمؤتمرات العلمية.

ومن جهته، قال المشرف على مشروع التخرج امداوي الغيثي :”حرصنا على أن تكون مشاريع التخرج تطبيقا عمليا لأنشطة وأعمال ووظائف العلاقات العامة إلى جانب البحث العلمي النظري، باعتباره خطة عمل يتم تنفيذها على أرض الواقع”.

وأضاف الغيثي :”بهذا يصبح خريج شعبة العلاقات العامة ممارسا لمهام العلاقات العامة، وهنا اليوم نفذ الطلاب عنوان البحث”دور العلاقات العامة في إعداد وتنظيم المعارض الجامعية” حيث تولت مجموعة البحث – الطلبة- الإعداد والتجهيز والتنظيم والتنسيق لهذا المعرض”.

وبدوره، أكد رئيس قسم الإعلام مصطفى الخجخاج، على التوجه العام للقسم بتنفيذ مشاريع تخرج عملية تطبيقية لما تم دراسته نظريا.

وشارك في مراسم افتتاح المعرض كل من عميد كلية الآداب فرع القبة الدكتور أبوبكر عبدالجواد، ولفيف من روؤساء الأقسام بكليات الفرع وأعضاء هيأة التدريس والموظفين والعاملين في جامعة درنة فرع القبة، واختتم المعرض بتكريم المشاركين في هذا النشاط العلمي.