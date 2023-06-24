“نوفا”: إيطاليا سلمت خفر السواحل الليبي وحدتين بحريتين لمنع تدفق المهاجرين

الوطن|رصد

ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية، أن إيطاليا سلمت خفر السواحل الليبي، وحدتين بحريتين، لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا نيابة عن روما.

وأضافت الوكالة أن تسليم الوحدتين لخفر السواحل الليبي، جزء من مشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا.

وبينت وكالة “نوفا” أن زوارق الدوريات التي سيتم تسليمها إلى السلطات الليبية، جزء من مشروع “سيبميل” الأوروبي، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين ومراقبة الحدود.

وأكدت الوكالة أن الزوارق تسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط.