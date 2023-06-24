الرقابة الإدارية: مخالفات وزارة الصحة حبر وطابعات بـأكثر من 100 ألف وقرطاسية بـ 253 ألف دينار

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كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2022 عن مخالفات عديدة في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

وأوضح التقرير أن الوزارة صرفت 39.8 ألف دينار مقابل نقل وتركيب مولد كهربائي، إضافة إلى توريد حبر وطابعات بقيمة 103.79 ألف دينار وقرطاسية بقيمة 253.5 الف دينار عن طريق التكليف المباشر.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد صكوك معلقة بالوزارة عن سنوات سابقة دون تسويتها بمبلغ 1.9 مليون دينار، وظهور إيرادات مسجلة بالدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف بقيمة 1.5 مليون دينار.

وأكد تقرير الهيئة وجود صكوك مخصومة من الدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف بحساب الطوارئ الرئيسي بقيمة 9.1 مليون دينار، وتعلية حساب الودائع والأمانات بالمخالفة القانونية بقيمة 130.7 مليون دينار.

وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية وجود صكوك مخصومة من حساب المصرف دون تسجيلها بالدفاتر بحساب الطوارئ الخاص بأماكن العزل بقيمة 338.5 مليون دينار، ومبالغ مخصومة بكشف حساب المصرف دون وجود مقابل لها في دفاتر حساب الودائع بقيمة 163.3 مليون.

ولفت التقرير إلى وجود إيداعات وردت بكشف حساب المصرف دون تسجيلها بدفاتر حساب الودائع بقيمة 8.2 مليون دينار، وخصم مبالغ بقيمة 325.2 الف دينار دون وجود مقابل لها بالدفاتر، وتسجيل مبالغ بالدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف بقيمة 84.4 ألف دينار.

وأكد تقرير هيئة الرقابة الإدارية وجود صكوك مخصومة من الدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف لحساب تطوير وتحسين الخدمات الصحية بقيمة 24.37 مليون دينار، وصكوك مخصومة من الدفاتر دون ظهورها في كشف حساب المصرف لحساب العلاج بالخارج بقيمة 153.77 مليون دينار، وخصم مبلغ بقيمة 641.5 مليون دينار دون ظهوره في كشف حساب المصرف لحساب الطوارئ الخاص بأماكن العزل.