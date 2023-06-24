“برعاية القيادة العامة”.. وصول سفينة محملة بـ10 آلاف رأس من الأغنام لميناء بنغازي

الوطن|رصد

وصلت اليوم الجمعة، سفينة المواشي “إتلانتك روس” لأرصفة ميناء بنغازي البحري، الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية قادمة من دولة إسبانيا.

وتحمل السفينة على متنها عدد 10 آلاف رأس من الغنم الإسباني (الأضاحي)، وقد باشر عمال الشركة الليبية للمواني العمل على تفريغها فور وصولها.

وجاء ذلك بتوجيهات ورعاية من القيادة العامة للقوات المساحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وسيتم توزيع الأضاحي على مستحقيها بشكل مجاني عن طريق صندوق الزكاة وهيئة الأوقاف والشؤون الاجتماعية وهيئة شؤون الجرحى والمفقودين.