بن صالح: من حق إبن الوزير الحصول على فرصة للدراسة في الخارج بتدخل والده

دافع سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، عن إيفاد نجلي عمران القيب وزير تعليم الدبيبة العالي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة للدراسة بالخارج، وقال إن من حق إبن الوزير الحصول على فرصة للدراسة في الخارج بتدخل والده.

كتب قائلًا على فيسبوك “قد أجد العذر لوزير أو مسؤول كبير استطاع ضم ابنه أو ابنته لقرار يتعلق بالدراسة في الخارج طالما أن هذا الابن أو هذه الابنة تنطبق عليه الشروط المطلوبة من حيث المستوى الدراسي والتخصص والسن، فابن الوزير مواطن ليبي مثله مثل بقية الليبيين ومن حقه أن أن يتحصل على فرصة للدراسة بالخارج حتى وإن كانت هذه الفرصة قد أُتيحت له بسبب تدخل والده”.

أضاف “لكن ليس هناك أي عذر لمن خالف الشروط أو زوّر وثائق ومستندات، أو استغل المنصب لنفع أقاربه بشكل مبالغ فيه على حساب بقية المواطنين، عند هذه النقطة يجب أن تأخذ العدالة مجراها لتوقف هذه التجاوزات التي وصلت في بعضها إلى حد اللامعقول”.