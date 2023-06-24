النيابة الليبية: ضبط أجهزة تعدين عملات مشفرة في جنزور والظهرة

قال مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، إنه تم ضبط حواسيب وأجهزة تُستعمل في إجراء عمليات تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب في بيان له، أنه تم اكتشاف محل آخر يستخدم لتعدين العملات المشفرة في منطقة الظهرة، مشيرا إلى أنه تم تحريز الأجهزة، وقفل محال ممارسة النشاط، ومباشرة سماع أقوال الحائزين للمعدات.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، ضبط جهاز المباحث الجنائية عددا كبيرا من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس.

واكتفت الوزارة، في بيان مقتضب، بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، دون أن تفصح عن مزيد تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها.