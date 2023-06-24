بوقعيقيص: أسجلِ احترامي للقذافي عندما طلب حق وطنه في التعويض من إيطاليا

أشادت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، بموقف الراحل معمر القذافي حينما طلب حق وطنه في التعويض عن فترة الاستعمار الإيطالي.

وقالت “بوقعيقيص”، في منشور لها بفيبسوك، “مساء الأمس وفي جلال ضريح المختار حكت القصائد الشجية معاناة ضحايا المعتقلات في برقة، واكتشفت أننا قصرنا في حق تاريخنا وما لحق بشعوبنا على يد المستعمرين الذين لازالوا يبتزون أوطاننا ويسرقون خيراتنا بلا رحمة”.

وأضافت، “هذه المعتقلات لا تقل بشاعة عن الهولوكست التي لحقت اليهود وأجادوا إستثمارها يبدو أننا أبناء أبراهيم نتفق في تشارك عذابات وشرور الأوروبيين”.

وتابعت “نحن مع الأسف لم نحفظ ذاكرة الوطن وأسجل أحترامي للمرحوم القذافي عندما طلب حق وطنه في التعويض، وإن كان لي أن أطلب فأنني أريد إحياء ذكرى المعتقلات الأيطالية بيوم قومي تنكس فيه الأعلام ويسرد التاريخ وأريد تفعيل أتفاقية تعويض ليبيا من الطليان”.

وقالت “أرفض التنازل عن بعض حقنا في النفط والغاز لنزيد به حصة أيطاليا فهي الملزمة بتعويضنا نحن لا نستجدي فلنتعلم من هولوكست أبناء أبراهيم الذين مثلنا ذاقوا الأمرين على يد أوروبا”.