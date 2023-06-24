الارصاد توضح حالة الطقس وتغييرات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من السبت 24 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 24 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تبقى الأجواء مستقرة على اغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب ، مع احتمال لظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ،تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30 )مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-37) مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الاثنين ، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (36) مْ على اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ .

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38) مْ .