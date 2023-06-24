مهاجم ليبي يعزز صفوف نادي الحد البحريني

أكدت مصادر أن إدارة نادي الحد البحريني وقعت، الجمعة، عقود لاعبين من صفوف التعاون، الناشط بالدوري الليبي الممتاز، فضلاً عن لاعب آخر من زاخو العراقي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لكووورة، أن المهاجم الليبي محمد الغنيمي قد انتقل بشكل رسمي إلى صفوف الحد البحريني، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقدم الغنيمي أداءً جيدًا مع زاخو العراقي الموسم الماضي، وكان أحد أبرز لاعبيه الموسم الماضي.

وبحسب ما علم كووورة فإن الحد البحريني تعاقد أيضًا المهاجم التونسي لمجد عامر قادمًا من التعاون الليبي، ومواطنه عفيف الجبالي قلب دفاع نادي أساريا الناشط في الدوري الليبي الممتاز.

وقدم الثنائي التونسي المنضم لفريق الحد البحريني موسمًا مميزًا في الدوري الليبي، ونجحا في قيادة فرقهم للتواجد ضمن فرق الممتاز للموسم الحالي.