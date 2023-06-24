دفع أمريكي قوي لملف الانتخابات بعد فشل التوافق على القوانين الانتخابية في ليبيا

طرابلس – «القدس العربي»: بدأ السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند زيارة موسعة إلى ليبيا الأربعاء، تزامناً مع عجز جديد أثبتته القادة والأجسام السياسية الليبية عن التوافق بعد أزمة اللجنة المشتركة 6+6 ومخرجاتها التي أثارت جدلاً كبيراً .

وخلال الزيارة التي شهدت محطات مهمة، قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مقترحًا لخارطة طريق سيُعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده، وذلك خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

واستعرض نتائج اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6″، متناولاً الكيفية التي أنجزت بها اللجنة عملها، وآلية كتابة القوانين الانتخابية.

وقال نورلاند إنه ناقش مع المشري عمل لجنة 6+6، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين، داعياً جميع الأطراف إلى دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي الذي يسهل هذه العملية، حسب بيان السفارة الأمريكية حول اللقاء.

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، القدرة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجاهزيتها لدعم الاستحقاق الديمقراطي في البلاد بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ.

والتقى والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، الخميس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك في اليوم الثاني من زيارتهما إلى العاصمة طرابلس التي بدأت الأربعاء، حيث أجريا لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر عن لقائه مع السايح: “أثمن لقائي بالدكتور عماد السايح اليوم للحديث عن أهمية إنجاح الانتخابات في ليبيا. أنا على ثقة من أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ”. والتقى نورلاند والقائم بالأعمال الأمريكي في طرابلس كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وعضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي.

وأكد نورلاند التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإجراء انتخابات ناجحة في ليبيا، وذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، وفق تغريدة على حساب السفارة بموقع تويتر الخميس.

وقالت الخارجية إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، ومناقشة مخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، كما أعرب الجانبان عن التزامهما بدعم باتيلي والعملية السياسية، وأهمية الحوار للمضي قدماً في إجراء الانتخابات بما يساهم في تعزيز جهود الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. وخلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحدث نورلاند عن أهمية وضع اللمسات الأخيرة على أساس قانوني، ودعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث الأمريكي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. من جهته، أكد الدبيبة حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة، حسب منصة “حكومتنا”.

وناقش الدبيبة ونورلاند، حسب بيان حكومة الدبيبة، ملف الإنفاق الحكومي وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة بضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكداً أن ما يزيد على 80% من الإنفاق يجرى توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.

ويتساءل المتتبعون عن سبب الزيارة الموسعة واللقاءات التي يعقدها نورلاند في هذا الوقت تحديداً حيث اتجه البعض إلى أن لقاءاته تأتي دعماً لمبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ودفع جهوده في البلاد.

وقبل أيام وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، وصف باتيلي ما انتهت إليه لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة بأنه خطوة غير كافية لتسوية المشكلات العالقة في طريق الانتخابات، لافتاً إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية لم تتغلب عليها.

وحدد باتيلي العقبات الأربع في: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات، بالإضافة إلى البند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، ثم البند الذي يطلب إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل انعقاد الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب قد رد على إحاطة باتيلي منتهزاً مناسبة المؤتمر الصحافي المشترك الذي ضمه الإثنين الماضي مع نظيره المصري حنفي جبالي في مدينة بنغازي، حيث قال إن باتيلي ليس حاكماً لليبيا ليصدر تعليماته بتشكيل لجان أو تعيين من يحكمها.

وكشف عن استمرار الخلافات مع مجلس الدولة بشأن قوانين الانتخابات، مقدماً ملاحظات حول مسألة أن تكون الانتخابات من جولتين، ورفض حرمان مزدوجي الجنسية من حق الترشح للانتخابات.