ضبط أجهزة تعدين عملات مشفرة في جنزور والظهرة

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، الجمعة، ضبط حواسيب وأجهزة تُستعمل في إجراء عمليات تعدين العملات الرقمية المشفرة بمنطقة جنزور في طرابلس.

وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام، إلى اكتشاف محل آخر يستخدم لتعدين العملات المشفرة في منطقة الظهرة، منوهاً إلى تحريز الأجهزة، وقفل محال ممارسة النشاط، ومباشرة سماع أقوال الحائزين للمعدات.

وفي وقت سابق، الجمعة، ضبط جهاز المباحث الجنائية عددا كبيرا من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.