العربي الجديد: سعر الكهرباء الأرخص بنحو 40 مرة من الولايات المتحدة جعل ليبيا مثالية لتعدين العملات الرقمية

ليبيا- واكب تقرير إخباري تطورات قضية إيقاع دوريات جهاز شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بأجانب قائمين باستهلاك عال للكهرباء.

التقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في مجلة “العربي الجديد” القطرية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح ما لم يتم إيراده في بيان صحفي صدر عن الوزارة وفيه تم تأكيد مرافقة دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لنظيرتها من شرطة البيئة في مهامها.

وتابع البيان أن عملية تفتيش أحد المواقع داخل مزرعة في مدينة زليتن أسفرت عن كشف نشاطات غير مشروعة لصهر النضائد والمعادن والعثور على معدات منظومات تحويل رقمية تستخدم في تعدين عملاتها والمبردات الخاصة العاملة بالجهد الكهربائي العالي أو ما يعرف بـ”التيرة”.

ووفقا للبيان تم ضبط أشخاص أجانب داخل الموقع من مشغلي هذه المنظومات وكافة المعدات الإلكترونية وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة في وقت كشف فيه التقرير عن جنسية هؤلاء المضبوطين.

وكان المضبوطون عدد من الليبيين وأكثر من 50 يحملون الجنسية الصينية والذين استفادوا من تكاليف الكهرباء المنخفضة في ليبيا للعمل في تعدين العملات الرقمية بحسب بيان للنائب العام الصديق الصور الذي أكد من خلاله فتح تحقيق في عمل منجمين لهذا النوع من الأموال في مناطق الاختصاص القضائي بالعاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

ووفقا لبيان الصور تم العثور على أجهزة حاسوب إلكتروني تقوم بحسابات معقدة فيما أوضح التقرير أن تعدين العملات الرقمية محظور رسميا في ليبيا رغم ارتفاع الإقبال عليه فالبلاد تشكل ما نسبته نحو 0.6% من إجمالي جميع عملات البيتكوين في العالم ما يجعلها الأعلى إفريقيا وفقا لدراسة في العام 2021.

وبحسب التقرير تسببت تكاليف الكهرباء المنخفضة بقيمة 0.004 دولار للكيلو واط في الساعة والأرخص بنحو 40 مرة من الولايات المتحدة في جعل ليبيا مثالية لاستهلاك الطاقة المرتفع جدًا المطلوب للحفاظ على عمل مناجم تعدين العملات الرقمية “البيتكوين” ذات الكميات الهائلة من العمليات الحسابية.

ووفقًا للتقرير تحاول السلطات في ليبيا تضييق الخناق على العاملين في هذه المناجم على خلفية انقطاع التيار الكهربائي المستمر لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم خلال الصيف فيما أعلن في وقت سابق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أن نقص الطاقة مرده الاستهلاك الهائل في تعدين العملات الرقمية.

وبين التقرير أن تضييق الخناق هذا لن يعالج سوى جانبًا من أزمة الكهرباء في وقت ازدادت فيه شعبية العملات المشفرة خلال السنوات الأخيرة لارتباطها الوثيق بالمعاملات غير القانونية مثل المخدرات والأسلحة والوثائق المزورة وحتى المواد الإباحية غير القانونية.

ترجمة المرصد – خاص