ليبيا.. طقس مستقر على أغلب الأنحاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد اليوم.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت، عن أن السماء ستكون صافية على أغلب المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 27 و40 درجة مئوية.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 32 و37 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الإثنين، مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية تصل إلى 36 درجة على إجدابيا وبعض مناطق الدواخل.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية .

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.