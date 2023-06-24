الكهرباء: مشروع “خط جنوب طرابلس – غرب طرابلس” يدخل مرحلة التشغيل

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول مشروع خط جنوب طرابلس – غرب طرابلس جهد “400 ك.ف” إلى مرحلة التشغيل.

وأوضحت الشركة في بيان لها الجمعة أن استكمال مشاريع نقل الطاقة ذات الجهد العالي “400 ك.ف” ضمن أولويات مجلس إدارة الشركة، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز الشبكة والرفع من كفاءتها .

وذكرت أن استكمال مشروع خط جنوب طرابلس – غرب طرابلس مزدوج الدائرة بطول 13 ك.م جهد “400 ك.ف” يتواصل بوتيرة سريعة هذه الأيام، إذ أكملت شركة الطاقة المستديمة، الخميس، المرحلة الأخيرة من أعمال الربط داخل محطة جنوب طرابلس.

ونوه البيان إلى أن هذا المشروع الحيوي الهام والذي وصل إلى مرحلة التشغيل سيساهم في تصريف الطاقة المنتجة من محطة غرب طرابلس إلى الشبكة العامة.