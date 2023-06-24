فورتشين: مدينة طرابلس في المركز الـ9 بقائمة أسوأ مدن للعيش فيها في العالم

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته مجلة “فورتشين” الأميركية عن قائمة المدن الـ10 الأكثر ملاءمة للعيش في العالم ونظيرتها الأسوأ.

التقرير الذي تابعته وترجمت اليسير المرتبط منه بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد أوضح أن فيينا تصدرت للعام الثاني على التوالي القائمة الأكثر ملاءمة تليها كوبنهاغن وسيدني وملبورن وفانكوفر وزيورخ وكالغاري وجنيف وتورنتو وأوساكا وأوكلاند.

وبالانتقال إلى قائمة الأسوأ فقد جاءت دوالا وكييف وهراري ودكا وبورت مورسبي وكراتشي ولاغوس والجزائر وطرابلس ودمشق على الترتيب فيما أرجع التقرير حلول المدينتين الليبية والسورية في هذه المرتبة بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع.

وبحسب التقرير اعتمد التصنيف أكثر من 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات واسعة هي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

ترجمة المرصد – خاص