تسلم جهاز خفر السواحل وحدتين بحريتين من طراز “كوروبيا” من قبل وكالة الصناعات الدفاعية الإيطالية في ترسانة “مسينا العسكرية”

ووفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية عن بيان وكالة الصناعات الدفاعية فإن الوحدتين تخضعان لعمليات إعادة تأهيل وترميم وقائية والتي تـأتي كجزء من الاتفاقية الفنية المنصوص عليها بين وزارة الداخلية والوكالة.

وبحسب نوفا فإنه من المقرر أن تكون زوارق الدوريات التي سيتم تسليمها، جزءا من مشروع “سيبميل” الأوروبي لمكافحة أنشطة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين ومراقبة الحدود، مما يسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط.

وكانت إيطاليا قد سلمت في فبراير الماضي، زورقين بحريين إلى الإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خلال زيارة أجرتها رئيسة الوزراء الإيطالية ” جورجيا ميلوني” إلى ليبيا.

وكالة نوفا الإيطالية

The post تسليم وحدتين بحريتين إلى خفر السواحل الليبي في “مسينا” الإيطالية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار