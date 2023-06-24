| نجل السنوسي: باتيلي لم يأتي بأي طرح يلبي طموحات الشعب الليبي

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2023/06/24 على الساعة 08:30

ليبيا المستقبل: قال ابن ولي عهد ملك ليبيا السابق الأمير محمد الرضا السنوسي، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن، لم يأتي بأي طرح يلبي طموحات الشعب الليبي.

وأضاف السنوسي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الشعب الليبي أصبح معتاداً على الاحباطات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، وعجز المبعوثين الدوليين عن لعب دور حاسم في إخراج وطننا من أزمته.



ولفت إلى أن هذه الإحاطة التي وضعت آمال شعبنا في الوصول إلى نقطة نجاح انتخابات عامة قيد التأجيل إلى أمد غير مسمى، قد أدخلت ليبيا إلى مرحلة جديدة، ربما الأخطر حتى هذه اللحظة.

وتابع “إننا نسعى لأن يكون خلاص وطننا من خلال طريق يفضي إلى تداول سلمي وديمقراطي على السلطة”. مضيفا :” نؤمن أن هذا الحل لن يكون متاحاً إلا من خلال حوار وطني جاد يتخذ من الشرعية الدستورية مظلة لاحتوائه، وسيكون علينا جميعاً اتخاذ خطوات جادة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لتحقيق هذه الغاية”

المصدر: حسابه على تويتر