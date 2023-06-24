البخبخي: البديل للخروج من الأزمة سيظل رهن تجاوز النواب والدولة نحو بديل جامع

ليبيا – قال المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة،إن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن نسفت مخرجات “أبوزنيقة” وأفقدتها الشرعية السياسية والقانونية بتأكيده افتقادها للإجماع الوطني والسياسي.

البخبخي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن إحاطة باتيلي أظهرت العوار القانوني لمخرجات اللجنة بما فيها معايير الترشح والسعي إلى صناعة حكومة جديدة، لافتاً بأن مهما أُحدث من تعديلات ستظل قوانين أبوزنيقة معيبة.

ورأى أن البديل للخروج من هذا النفق سيظل رهن تجاوز مجلسي النواب والدولة نحو بديل وطني جامع يستجيب للإرادة الوطنية بالتعبير واستعادة السيادة.

وتساءل البخبخي:” هل بإمكان البعثة الأممية تجاوز مؤامرة التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات زقاقها المتأمر، أم ستظل أسيرة المؤامرة ومناوراتها؟”.

البخبخي ختم:” يظل البديل للأسف، في ظل تقاعس الشارع وتشظي النخب وقفا على الحراك الأممي وما يستدعيه من دعم دولي”.