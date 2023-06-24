السنوسي: باتيلي لم يأتِ بأي طرح يلبي طموحات الشعب الليبي

الوطن/ رصد

قال الأمير محمد الرضا السنوسي، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن، لم يأت بأي طرح يلبي طموحات الشعب الليبي، مبينًا أن الشعب الليبي أصبح معتاداً على الإحباطات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، وعجز المبعوثين الدوليين عن لعب دور حاسم في إخراج وطننا من أزمته.

ولفت إلى أن هذه الإحاطة التي وضعت آمال الشعب في الوصول إلى نقطة نجاح انتخابات عامة قيد التأجيل إلى أمد غير مسمى، قد أدخلت ليبيا إلى مرحلة جديدة، ربما الأخطر حتى هذه اللحظة.

وتابع في تغريدةٍ له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “إننا نسعى لأن يكون خلاص وطننا من خلال طريق يفضي إلى تداول سلمي وديمقراطي على السلطة” ، مضيفًا :” نؤمن أن هذا الحل لن يكون متاحاً إلا من خلال حوار وطني جاد يتخذ من الشرعية الدستورية مظلة لاحتوائه، وسيكون علينا جميعاً اتخاذ خطوات جادة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لتحقيق هذه الغاية”