عقيلة يبحث نتائج عمل لجنة 6+6 مع نقابة محامي درنة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع ممثلي نقابة المحامين فرع درنة آخر المستجدات بشأن مخرجات لجنة “6+6” المشتركة من مجلسي النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية.

وبين الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء، الذي عقد بمكتب رئيس البرلمان في مدينة القبة، تناول دور القانونيين في هذه المرحلة من أجل الإسهام في إبداء الآراء القانونية حول مخرجات اللجنة، لافتًا إلى تطرق اللقاء إلى احتياجات نقابة المحامين بمدينة درنة، وعديد الموضوعات ذات العلاقة بالعمل القضائي والمحاماة.