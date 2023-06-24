أحمد حمزة: خفر السواحل الليبي موظف لدى السلطات الإيطالية

اتهم أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، خفر السواحل الليبي بأنه يعمل كموظف لدى السلطات الإيطالية لاعتراض قوارب الهجرة غير الشرعية.

وقال “حمزة”، في منشور له بفيسبوك، “يستمر خفر السواحل الليبي في دوره كموظف لدي السلطات الإيطالية في تنفيذ عمليات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين والإعادة القسرية لليبيا”.

ويأتي ذلك تعليقا على خبر نشرته “الساعة 24” حول منح إيطاليا، زورقين لخفر السواحل الليبي، في إطار تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتثير جدلاً في مدينة مادزارا ديل فالّو في جزيرة صقلية، المدينة التي بها أحد أكبر أساطيل الصيد في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لصحيفة “لا سيتشيليا” الإيطالية.