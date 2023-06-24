الأمين: عندما ننصب أنفسنا الأوصياء الوحيدين على الوطن نبدأ في ممارسة الإقصاء لمن نختلف معهم

ليبيا – طالب المترشح الرئاسي فضيل الأمين، بعودة وحدة الدولة ومؤسساتها وهيبتها.

الفضيل وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” في ليبيا الوطن نختلف في الرؤى وفي وجهات النظر وحتى في التوجهات والاجتهادات ولكن عندما ننصب أنفسنا أوصياء على بعضنا البعض وننصب أنفسنا الأوصياء الوحيدين على الوطن نبدأ في ممارسة الإقصاء وحتى الاستئصال لمن نختلف معهم وعادة ما تنقلب هذه الممارسات على أصحابها”.

وتابع الأمين حديثه:” ما يحكمنا هو القانون والنظام وعدم ممارسة العنف وعدم فرض الاآراء بالقوة ما عدا ذلك حقوق يحفظها أساس المواطنة التي لا يمكن لأحد أن يحرم منها أحد”.