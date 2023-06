ضبط عشرات الآلاف من الأجهزة والمعدات تستخدم في “تعدين العملات الرقمية” في مواقع بالمنطقة الغربية

قال رئيس جهاز الشرطة البيئية العقيد “مصطفى القديم” إن من يدير أماكن عمليات “تعدين البتكوين” أجانب يحملون الجنسية الصينية بالتعاون مع أشخاص ليبيين.

وأضاف القديم في تصريح للأحرار، أن عملية اكتشاف أماكن التعدين في مصراتة وزليتن جاءت ضمن الحملة البيئية التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع جهاز إنفاذ القانون لمتابعة المخلفات البيئية.

وأكد القديم أن الأماكن التي اكتشفت في طرابلس ومصراتة وزليتن، أقفلت بتعليمات من النائب العام، إلى حين حضور المختصين في الأمر للنظر في القضية، بحسب قوله.

ووفقا للقديم فإن موقع مصراتة وجد به 74 جهازا وعدد 2 محول كهربائي، و10فنيين صينيين، فيما عثر في موقع زليتن على 100 ألف جهاز يديرها 60 فنيا من الصين إضافة إلى ورشة مختصة بالصيانة في المدينة.

وكان مكتب النائب العام قد أعلن عن إجراء تفتيش قضائي في أحد المواقع بمصراتة، فيما أظهرت التحقيقات النيابية وجود موقعين آخرين في طرابلس ومصراتة استخدمه الموقوفون مقرا لهم لممارسة تعدين العملات الرقمية.

المصدر: ليبيا الأحرار + مكتب النائب العام

