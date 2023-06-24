بوشيحة يؤكد على ضرورة تنفيذ عملية الربط بين السجل التجاري والرقم الوطني الشهر القادم 

الوطن – متابعات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية سهيل بوشيحة خلال زيارة إلى مصلحة السجل التجاري على ضرورة تنفيذ عملية الربط بين منظومتي السجل التجاري والرقم الوطني خلال شهر يوليو من العام الجاري.

وتابع بوشيحة عمل مصلحة السجل التجاري العام مطلعا على آلية عمل المنظومة وإمكانية تفعيل الدفع الإلكتروني تنفيذًا لخطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها، مشيدا بمجهودات رئيس المصلحة والموظفين ودورهم في تفعيل الخدمات الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة لتنظيم عملية تسجيل الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية ومعالجة ملف ازدواجية العمل بين القطاع الخاص والعام.