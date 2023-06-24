لجنة الحريات بنقابة المحامين: قوانين 6+6 الانتخابية معيبة

تابعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين ماتم إقراره من قبل المشرع الدستوري من مشاريع قوانين دستورية تحمل في ذاتها بذور فنائها، بحسب بيان النقابة.

واعتبرت اللجنة التي يرأسها محمد العلاقي، صياغة لجنة 6+6 للقوانين الانتخابية معيبة ولايمكن أن تنتج شيئا فعلى سبيل المثال ما هى الحكومة أو الغاية التي تغياها المشرع الدستوري من إقرار جولة ثانية للمتحصلين على أعلى الأصوات.

وتابعت “هل يستساغ عقلا ان اقرار بتنازل عن جنسية يتم عند محرر عقود ليبي في واقعة اصلا تحكمها قوانين عدة ومختلفه، إننا بكل أسف نتحفظ على الأحزاب الليبية التى ايدت هذا المشروع، وندين بعثة الدعم التي أيضا باركت هذا المشروع الذي يتوافق مع ارادتها في إدارة الأزمة وليس في دعم حلها”.