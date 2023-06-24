| إحالة 113 متهما إلى النيابة في طرابلس الأسبوع الماضي

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2023/06/24 على الساعة 13:30

: أعلنت مديرية أمن طرابلس، إحالة 113 متهما إلى النيابة في قضايا مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن المديرية، أنه خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو جرت إحالة 24 متهما للنيابة من مركز شرطة المدينة، و32 متهما من مركز شرطة عين زارة، و24 من مركز شرطة باب بن غشير، وكذلك 33 متهما من مركز شرطة سوق الجمعة.

ونوهت المديرية إلى أن عدد القضايا المحالة إلى النيابة بلغ 123 قضية، منها 25 في مركز شرطة المدينة، و31 قضية من مركز شرطة عين زارة، و33 من مركز شرطة باب بن غشير، وكذلك 34 قضية من مركز شرطة سوق الجمعة.