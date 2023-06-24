عقيل: الجيش الليبي فككته واشنطن ونزعت سلاحه

ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل، أن مشكلة واشنطن الرئيسية في المنطقة هي نزع قوتها بنزع أسلحتها وتفكيك جيوشها،بأي ثمن كان وبشتى السبل والوسائل.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن الجيش اللبناني حولته إلى ما يشبه قوات الشرطة وصنعت له جيشا موازيا بنظام التوجيه عن بعد تستطيع استخدامه متى شاءت (وعلى ذات الطريقة الجارية في السودان اليوم ) لسحقه ونزع سلاحه.

وبين أن الجيش العراقي نزعت سلاحه وفككته بالاحتلال المباشر بذريعة أسلحة الدمار الشامل وتصدير الديمقراطية للعراقيين.

وأشار إلى أن الجيش السوري ضربته في مقتل وعرضته للاحتلال الأجنبي الذي بات يشاركه ببلاده بذريعة دعم الثورة الشعبية.

ولفت إلى أن الجيش الليبي فككته ونزعت سلاحه بغدر الأوديسا وبذريعة حماية المدنيين.

وقال عقيل :”الجيش اليمني سحقته ونزعت سلاحه بحجة الصراع السني الشيعي،أما الجيش السوداني،ها هي تسحقه وستنزع سلاحه لاحقا بواسطة ما سينشأ من تسويات صراعه مع جيش مواز دفعت البشير إلى صنعه بنظام التوجيه عن بعد”.

عقيل ختم:” وها هي واشنطن اليوم تتغلغل بقلب الجيشين المغربي والمصري، ضمن ما تسميه بشراكة توحيد الأهداف والسياسات الأمنية الإقليمية وفتل العضلات عبر المناورات والتدريبات المشتركة التي تسميها بالشراكة الإستراتيجية العسكرية لأحكام السيطرة على كامل المنطقة والحبل عالجرار”.