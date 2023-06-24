الكيلاني تتابع صرف منح بدل الإيجار للمهجرين والنازحين

الوطن|متابعات

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية وفاء الكيلاني أوضاع المهجرين والنازحين وصرف منح بدل الإيجار لهم؛ لجبر الضرر ودرء الصدع بين أبناء الوطن.

وعقدت الكيلاني اجتماع بمقر الوزارة ضم كلا من رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي ورئيس المجلس التسييري لمهجري مدينة مرزق ومندوبي اللجنتين، ورئيس القسم المالي والمراقب المالي العام للوزارة، وذلك لتقييم ومتابعة مستجدات صرف منح بدل الإيجار ومناقشة تطوير العمل لتسهيل وتحسين الإجراءات ومعالجة بعض الحالات.

وأشارت أنه نتج عن الاجتماع بأن الوزارة أنهت توثيق أعمال تعديل البيانات المصرفية للمهجرين ومعالجة أوضاع وصرف الحالات الخاصة بعد الإجازة القانونية لهم وطلب مخصصات مالية لكل الملاحق المستحدثة.