بوفايد: الكرة الآن في ملعب صالح والبعثة الأممية والدول الجادة والمعنية بأمن واستقرار ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد،أن الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والبعثة الأممية والدول الجادة والمعنية بأمن واستقرار ليبيا.

بوفايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتحت عنوان “بلدنا ليبيا ومسألة الانتقال الديمقراطي”، قال:”من العدل والإنصاف القول بأنه بعد 3 يونيو 2023 فإن مشكلة الانتقال والتحول الديمقراطي ببلادنا لم تعد مشكلة تشريعية رغم الملابسات التي صاحبت هذا الجانب في بداية مراحله ورغم بعض السلبيات القليلة في الإطار القانوني المتوافق عليه والتي يمكن معالجتها دون الحاجة للرجوع ولو لخطوة واحدة للوراء في هذا الجانب”.

ورأى أن أهم مسألتين تتطلبان المعالجة هما:” مسألة عدم تفعيل المادة المتعلقة بربط مصير الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية والتي تمثل فيتو للمعوقين من الجانبين الأمر الذي يناقض وينقض العملية الانتخابية من أساسها،ومسألة التوفيق بين المادة المتعلقة بالتوافق على حكومة جديدة موحدة وأسس الاتفاق السياسي الدستورية النافذة”.

وأشار إلى أنه بالإمكان معالجة هاتين المسألتين من خلال اللائحة التنفيذية للقوانين الانتخابية التي تعدها المفوضية العليا للانتخابات – التي منحت قوة القانون – وذلك مع طلب رأي ورقابة مسبقة ومعززة من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبل اعتماد هذه اللائحة ومباشرة تنفيذها مع إلزاميتها للجميع.

وأردف:” ومن هنا يمكن معالجة أهم مسألتين سلبيتين بالقوانين الانتخابية المتوافق عليها بالإجماع دون الحاجة للمغامرة وفتح هذه التوافقات القانونية للتداول من جديد وتعريضها للتفكك وحتى النسف من الأساس والعودة لنقطة الصفر”.

وأضاف:”يتضح جليا وعمليا من التحليل أعلاه أن مشكلة الانتقال الديمقراطي والانتخابات ببلادنا لم تعد مشكلة تشريعية على الإطلاق بل هي للأسف مشكلة المعوقين وعلى رأسهم المعسكر الضاغط على عقيلة صالح داخليا وخارجيا وكذلك الأحكام المتسرعة للبعثة الأممية للأسف وبعض الدول المؤثرة بالمشهد الليبي والقراءات السطحية لبعض الأحزاب والمنظمات الليبية التي جعلت جميع هؤلاء للأسف – ولو دون قصد – في ضفة واحدة .. ضفة العرقلة وإجهاض العملية الديمقراطية الانتخابية برمتها”.

ورأى أن معالجة مسألة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية تحديدا تعتبر مع مرونتها النسبية معالجة معقولة ومنصفة كونها تتم عبر آليتين ضامنتين وهما آلية الاعتراض المبكر وآلية الطعون المتأخرة التي يتم الفصل النهائي فيها بالمحكمة العليا من خلال لجنة من أعضائها تحددها جمعيتها العمومية وتحت حماية محايدة ومشتركة للجنة 5+5.

بوفايد أنهى حديثه بالقول:” إن الكرة الآن في ملعب السيد عقيلة صالح والبعثة الأممية والدول الجادة والمعنية بأمن واستقرار ليبيا”.