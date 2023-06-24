حماد يتهم حكومة الدبيبة بالتعدي على المال العام ويبرر حجز إيرادات النفط

اتهمت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، حكومة الوحدة بالتعدي السافر على أموال الشعب الليبي، وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير اوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد.

وأصدر رئيس الحكومة أسامة حماد، بيانا بشأن إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية، الذي أصدرت محكمة استئناف بنغازي، حمكما مؤيدا لتنفيذه، وجه فيه اتهامات عدة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها إهدار المليارات دون أن تصل أي خدمات حقيقية للمواطنين.

وأكد البيان، أن الحكومة تابعت وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة التي وصفها بمنتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية، مضيفا أن الأمر استفحل للاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطال حتى الإيرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار (16 مليار دولار)) ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق ،،، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا.

واعتبر حماد، أن الواجب هو الذي جعله يتخذ الإجراءات للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد الذي مارسه أشخاص بعينهم مستغلين سلطات وظيفتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على منافع غير مشروعة، فتم في يناير الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دينار لمنع العبث بها ايضا على حد وصف البيان.

وأوضح البيان أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، كذلك الأمر باستمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الاجراءات اللازمة، مضيفا أن الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الأموال المحجوزة وإذا استدعى الأمر فأن “الحكومة الليبية” سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الاجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية.

وطالب بيان حماد، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الاقاليم والمدن الليبية.

كما طالب البيان، جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي،، وتتبع الاموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي اوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الادارية وديوان المحاسبة.