الجديد: المال والقرار في العاصمة طرابلس بمثابة غنيمة.. فانتظروا الحرب القادمة

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد، إن المال والقرار في العاصمة بمثابة غنيمة ،فلا تلوموا من يهجم عليها في كل مرة للاستحواذ على هذه الغنيمة، فانتظروا الحرب القادمة على العاصمة 2025_2026.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” مش معروف من ولا متى، ولكن في كل مرة سيتكرر الأمر كل بضع سنوات ستأتي جماعة أو قبيلة أو مدينة أو تحالف من كل هؤلاء بمطامع مشروعة للسيطرة على مركز القرار والمال،وعلى الذي نشوفو فيه عندهم مية حق”.