ليبيا.. مدير أمن بنغازي الجديد يتسلم مهام عمله

تسلم مدير أمن بنغازي الجديد، اللواء أحمد الشامخ، اليوم السبت، مهام عمله من مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، في مراسم نظمتها مديرية أمن بنغـازي.

وأكد الشامخ، أهمية تكثيف الجهود لتجتاز البلاد كافة الأزمات ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا الحبيبة.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، أكد حرصه أيضاً على العمل مع ضباط وقيادات مديرية أمن بنغـازي لتطوير القدرات اتساقاً مع جهود وزارة الداخلية لبناء المؤسسات الشرطية النظامية القادرة على حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره.

وهنأ الحاضرون في مراسم الحفل مدير الأمن الجديد، ووجهوا تحية تقدير لمنتسبي مديرية أمن بنغازي على جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب على مدار الساعة من أجل أمن المواطن والمدينة.

وكرم مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ، خلال الحفل، مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، وأثنى على مجهوداته في حفظ الأمن.