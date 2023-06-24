“مركز تنمية الصادرات” يزور المعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا

قام مدير عام مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الديب، بزيارةٍ إلى المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا، وذلك رفقة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بالحكومة التونسية كلثوم بن رجب، حيث تقام فعاليات المعرض بجمهورية تونس بمشاركة عدد من الشركات الليبية المقيدة بسجل المصدرين بالمركز.

و اطلع المدير العام خلال جولته على منتجات الشركات الليبية المشاركة، كما طالب الوزيرة تسهيل إجراءات الصادرات الليبية في الدخول للسوق التونسي، على غرار التسهيلات التي تتمتع بها الصادرات التونسية للدخول في السوق الليبي.