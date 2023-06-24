الشحومي يطالب بإعادة تنظيم الإيرادات العامة والإنفاق العام عن طريق مشروع وطني شامل

ليبيا – علق أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي على مسألة توزيع العوائد النفطية وقرار رئيس البرلمان بتشكيل لجنة.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضح أن الواقع بحاجة إلى الإنفاق على مشروع وطني شامل لإدارة المالية العامة للدولة الليبية يتضمن إعادة تنظيم الإيرادات العامة والإنفاق العام وصلاحيات ومسؤوليات إنفاقه وتحصيله لمختلف المستويات الإدارية ويكون ضمن في إطار مشروع جديد للإدارة بليبيا يكون للإدارة المحلية إطار قانوني وتنفيذي للقيام بمهامها بمسؤولية.