السلطات البريطانية تعتقل مصري الجنسية يدير شبكة لتهريب المهاجرين من ليبيا

الوطن/رصد

اعتقلت السلطات البريطانية مواطنًا مصري الجنسية؛ لتورطه في إدارة شبكة لتهريب آلاف المهاجرين في البحر المتوسط من ليبيا وشمال أفريقيا إلى إيطاليا.

وجرى اعتقال المصري البالغ من العمر40 عامًا في “هونسلو”، غرب العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي، ويجري حاليًا استجوابه بتهمة تسهيل الهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط.

ويعتقد المحققون في الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا أن المتهم كان يعمل مع شبكات تهريب البشر في شمال أفريقيا، لإطلاق مراكب تحمل مئات المهاجرين، ويُعتقد أيضا أنه من تولى عملية التواصل مع المهربين خلال عملية العبور في البحر المتوسط.

ويعتقد المحققون أيضًا أن المتهم مرتبط بعدد كبير من عمليات العبور غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى إيطاليا خلال العام الماضي.