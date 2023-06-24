العبيدي: “باتيلي” يتجه لخارطة طريق قد يجتاز فيها مجلسي النواب والدولة

الوطن – متابعات

كشف المحلل السياسي، جبريل العبيدي يكشف أن “عبدالله باتيلي” يتجه لخارطة طريق جديدة قد يجتاز فيها مجلسي النواب والدولة.

وقال العبيدي إن اللجنة رفيعة المستوى التي ينوي باثيلي إعلانها ستحاكي لجنة ستيفاني ويليامز التي كانت 75 عضوًا.

وأضاف ” مجلسا النواب والدولة يعلمان ذلك، لأن باثيلي لم يحضر حتى جلسة الإعلان عن التوافق في #بوزنيقة، وهو ما يعني عدم اقتناعه بمسار “6+6”.

وتابع” لو كان في استطاعة “النواب والدولة” الوصول إلى توافق، فلماذا لم يحسما النقاط الخلافية التي لا تزال تشكل عقبة أمام أي إنجاز انتخابي؟”