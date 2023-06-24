الحصادي: عمليات الإيفاد “سرقة واغتيال” لأحلام وطموحات الطلبة المتميزين

اعتبر منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن عملية الإيفاد للدارسة بالخارج، سرقة واغتيال لأحلام وطموحات الطلبة المتميزين، واصفا ما حدث في قرارات الإيفاد الأخيرة إلى تركيا بـ ”الفساد المجرد من القيم الأخلاقية”.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إلى الذين سرقوا واغتالوا أحلام وآمال وطموح الطلبة المتميزين، وهم ينتظرون الإيفاد إن فسادكم و لوصصتكم ومحسوبيتكم تجردت من أي قيمة أخلاقية”.

وأضاف:” يحكي شيخ اللصوص ”الخياط” عن نفسه فيقول: “ما سرقت جارا قطُّ ولو كان عدوا، ولا سرقت كريما وأنا أعرفه، ولا خنت مَن خانني، ولا كافأت غدرا بغدر”.