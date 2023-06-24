منظمة هاتف الإنذار: 50 مهاجرًا عالقون في البحر المتوسط وينتظرون الإنقاذ

الوطن/رصد

أعلنت منظمة “هاتف الإنذار” المدنية، الجمعة، تلقيها نداء استغاثة من مركب يقل 50 مهاجرا غير نظامي يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، موضحةً أنها تلقت نداء استغاثة من مركب أبحر من ليبيا.

وذكرت أن المركب تعطل محركه في المياه الدولية وتتسرب إليه المياه، حسبما أبلغ المهاجرون المنظمة، مفيدةً أنه تم تحذير الجهات المعنية من أجل التدخل وتنفيذ عملية إنقاذ سريعة.

وأضافت عبر تويتر: “المياه تتسرب إلى القارب، الوضع حرج. ندعو الجهات المعنية للتدخل، لا تتركوهم يغرقون”.

وصرحت أنها أبلغت مسؤولين ليبيين بشأن الموضوع لكنهم لم يستجيبوا لنداءات المساعدة بذريعة أن الجمعة “يوم عطلة”.

بدوره، أكد المتحدث باسم مكتب منسق منطقة البحر المتوسط في منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي غياكومو ضرورة إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر على الفور.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر: “يجب إنقاذ المهاجرين في البحر فور رؤيتهم. إنها ليست المرة الأولى التي ترد ليبيا فيها بهذه الطريقة. من الضروري الآن أن تقوم سفن الإنقاذ الأوروبية بإنقاذ هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء آمن (ليس إلى ليبيا)”.