مدير ميناء درنة: استقبال أول سفينة منذ 8 سنوات 

قال نائب مدير عام ميناء درنة جبران الحصادي إن لأول مرة منذ 8 سنوات ترسو باخرة في ميناء درنة، وهي باخرة (محمد – أس) من دولة تنزانيا.

أضاف في تصريحات صحفية أن الباخرة قادمة من ميناء الإسكندرية يقودها طاقم مصري، وتحمل مدينة ألعاب مائية وألواح فوم مصرية.

ولفت إلى أن طول السفينة 100متر وعرضها 14م وغاطس الباخرة 4.5 م، وأن عدم دخول السفن لدرنة كان لسببين، الأول: الحروب في السنوات الماضية والتاني: مشاكل تتعلق بالردم في الميناء والأعماق لا تصل للرقم المطلوب فقد كانت تصل إلى 2 و 3متر.

واختتم قائلًا “استأنفنا العمل في الميناء وسنستقبل خلال الأسبوعين القادمين سفنًا أخرى”.