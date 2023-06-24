هيئة الحج تعلن وفاة حاجين إثنين من ليبيا

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة اليوم السبت وفاة حاجين إثنين في مستشفى الملك عبد العزيز.

وبينت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الحاجين المتوفيين هما الحاجة (مبروكة مسعود محمود خليفة) والحاج (امراجع يوسف الصهبي).

وأشارت الهيئة إلى أن الحاجة مبروكة من تنسيقية الجبل الغربي، مجموعة 279 ومن المتوقع الصلاة عليها في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء إجراءات الدفن من السلطات السعودية.

ولفتت الهيئة إلى أن الحاج امراجع من تنسيقية ضواحي بنغازي، مجموعة 534 ومن المتوقع أيضا أن تتم الصلاة عليه في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء إجراءات الدفن من السلطات السعودية.