وفاة حاج وحاجة ليبيين في مكة المكرمة

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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، وفاة حاجين (رجل وامرأة) من الحجاج الليبيين في مكة المكرمة.

وأبلغت الهيئة، عن وفاة الحاجة مبروكة مسعود محمود خليفة، من تنسيقية الجبل الغربي اليوم في مستشفى الملك عبد العزيز.

ولفتت إلى أن من المتوقع أن يتم الصلاة عليها في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء إجراءات الدفن من السلطات السعودية.

كما بلغت الهيئة وفاة الحاج أمراجع يوسف الصهبي اليوم في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحاج من تنسيقية ضواحي بنغازي.

وذكرت أنّه توفاه الله اليوم في مستشفى الملك عبد العزيز ومن المتوقع أن يتم الصلاة عليه في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء اجراءات الدفن من السلطات السعودية.