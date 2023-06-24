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الدبيبة: أعاهد نفسي دائمًا على دعم حفاظ القرآن في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، خلال حضوره الدورة العاشرة لاحتفالية ختم مسابقة البديل لتحبير القرآن الكريم واستذكاره، إنه فخور بوجوده مع أهل القرآن، أهل الله.

وأضاف رئيس الحكومة منتهية الولاية خلال كلمته في الدورة العاشرة لاحتفالية ختم مسابقة البديل لتحبير القرآن الكريم واستذكاره، إنه يعاهد نفسه دائماً لدعم حفظة القرآن الكريم في ليبيا.

وذكر الدبيبة أنه يتمنى للحجاج الليبيين العودة سالمين إلى ليبيا، مضيفاً أنه يتمنى دعائهم لحفظ ليبيا ووصولها للاستقرار.

الوسوم

#الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم #حجاج ليبيا #رئيس الحكومة المنتهية ليبيا

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الوطن الليبية

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