الدبيبة: أعاهد نفسي دائمًا على دعم حفاظ القرآن في ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، خلال حضوره الدورة العاشرة لاحتفالية ختم مسابقة البديل لتحبير القرآن الكريم واستذكاره، إنه فخور بوجوده مع أهل القرآن، أهل الله.

وأضاف رئيس الحكومة منتهية الولاية خلال كلمته في الدورة العاشرة لاحتفالية ختم مسابقة البديل لتحبير القرآن الكريم واستذكاره، إنه يعاهد نفسه دائماً لدعم حفظة القرآن الكريم في ليبيا.

وذكر الدبيبة أنه يتمنى للحجاج الليبيين العودة سالمين إلى ليبيا، مضيفاً أنه يتمنى دعائهم لحفظ ليبيا ووصولها للاستقرار.