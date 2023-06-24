بريطانيا.. توجيه الاتهام إلى مصري "لتهريب آلاف المهاجرين"

وجهت سلطات مكافحة الهجرية البريطانية، يوم السبت،الاتهام إلى مصري يشبيه في تنظيمه عمليات تهريب الآلاف المهاجرين عبر المتوسط.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن السلطات المحلية وجّهت الاتهام إلى مصري يبلغ من العمر 40 عامًا للاشتباه في تنظيمه عمليات تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط.

ويوم الأربعاء، أوقف أحمد رمضان محمد عبيد في منطقة هاونزلو بغرب لندن، خلال عملية شاركت فيها السلطات الإيطالية.

ومثل عبيد أمام القضاء صباح السبت، وسيبقى قيد التوقيف حتى جلسة الاستماع التالية في لندن أواخر يوليو.

ويشتبه المحققون في أنه نظّم عبور آلاف المهاجرين من ليبيا الى إيطاليا عبر البحر المتوسط العام الماضي بالتعاون مع شبكات تهريب في شمال إفريقيا، في عمليات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب يتكدس عليها مئات المهاجرين.

وتأتي القضية بعد توقيف تسعة مصريين في اليونان هذا الأسبوع في إطار تحقيق في غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط أدى إلى مقتل 82 شخصاً على الأقل، بينما لا يزال مئات في عداد المفقودين ويرجح أنهم لقوا حتفهم.